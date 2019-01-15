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15.01.2019  10:07   

«Укрпочта» предупреждает о возможных задержках с доставкой почты на Харьковщине

Задержки в доставке почты возможных из-за непогоды.


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ПАО «Укрпочта» предупредило о возможных задержках с доставкой почты в 10 восточных, центральных и южных областях Украины в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщается на сайте «Укрпочты».

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской области», - говорится в сообщении.

Почтовый оператор заверил, что принимается все меры для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Тэги:  укрпочта, непогода, харьков
 
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