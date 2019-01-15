«Укрпочта» предупреждает о возможных задержках с доставкой почты на Харьковщине

Задержки в доставке почты возможных из-за непогоды.
ПАО «Укрпочта» предупредило о возможных задержках с доставкой почты в 10 восточных, центральных и южных областях Украины в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом сообщается на сайте «Укрпочты».
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской области», - говорится в сообщении.
Почтовый оператор заверил, что принимается все меры для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.
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Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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