15.01.2019 10:59

Как децентрализация изменила город Харьков

Децентрализация – самая смелая реформа власти. Она необходима для любого региона, желающего развиваться и обеспечивать своим гражданам комфортную, обеспеченную, безопасную жизнь. Ее результат ощущает уже каждый из нас.



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«Мама, смотри, я Карлсон!» – в коридоре детского сада №126 на Салтовке раздается крик веселого мальчугана, выбежавшего с праздничного утренника. Звонкие детские голоса вернулись в эти стены совсем недавно – минувшей осенью садик вновь открылся после того, как двадцать лет не работал.

Он был построен на улице Бучмы (тогда она называлась Бульварной) еще в 1970-е годы, чтобы помочь в воспитании детей семьям, проживающим на Салтовке, которая в те годы бурно развивалась. В 1990-е здесь была частная школа, а последние десять лет здание пустовало, медленно приходя в упадок. Но в 2017 году горсовет принял решение и нашел возможность вернуть жителям Салтовки детский сад, который теперь называется «Радуга». Он полностью отремонтирован, наполнен новой мебелью, игрушками и инвентарем.

«Мы создали все условия для деток, чтобы им было комфортно и удобно, чтобы они получали дошкольное образование на самом высоком уровне. Обучение здесь будет вестись по современным методикам», – с улыбкой говорила заведующая «Радугой» Татьяна Скобеева накануне открытия.

И сейчас, глядя на счастливую детвору, диву даешься: почему же так долго этот садик находился в заброшенном состоянии? Неужели не был нужен? Как не нужны были наша филармония, зоопарк и другие объекты, влачащие жалкое существование из-за недостатка средств?

Ответ на этот вопрос дала децентрализация.

Самая успешная из реформ

Долгие годы Харьков был жертвой политики центральной власти, не заботящейся о развитии городов и областей нашей страны. Все заработанные средства город должен был отправлять в столицу, а возвращалась обратно лишь их часть, да и то после долгих переговоров со столичными чиновниками.

Все это – результат бюджетной централизации – пагубной практики, которая, в конечном итоге, больше всего ущемляла интересы простых людей. Почему? Это убедительно показывают цифры: Харьков перечислял центральной власти 100% поступлений от налогов на прибыль предприятий, 75% от налогообложения зарплат, поступления от аренды земли и многих других направлений хозяйственной деятельности.

В местном бюджете оставались сущие копейки. А на копейки нельзя отремонтировать дороги, по которым ездят харьковчане. Нельзя привести в порядок парки и скверы, куда местные жители приходят отдохнуть и насладиться чистым воздухом, прекрасной природой. Нельзя поддерживать и развивать образование и медицину. Нельзя на должном уровне поддерживать жилищно-коммунальное хозяйство. В конце концов, за копейки нельзя предоставить людям ту социальную поддержку, которую они ждут и которой по праву достойны.

Разумный выход был только один: обеспечить децентрализацию и предоставить возможность всем населенным пунктам распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению.

Вопрос о децентрализации, которая спасла бы регионы от хронического безденежья, неоднократно поднимался при предыдущих руководителях государства. Однако лишь после избрания на пост Президента Украины Петра Порошенко эта необходимая реформа была реализована.

Теперь местные общины – будь то село или мегаполис – получили возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Не ехать с протянутой рукой к чиновникам, сидящим в киевских кабинетах, буквально выпрашивая средства на развитие, социальные программы, улучшение инфраструктуры, а самим распределять имеющиеся бюджеты и решать, куда направить деньги в первую очередь.

Руководство нашего города изначально поддерживало эту реформу и настаивало на ее скорейшем проведении. Слишком много недовольства накопилось в Харькове из-за того, что город заставляли быть «донором» в ущерб собственному будущему и комфорту его жителей.

«Я поддерживаю идею децентрализации и буду делать все для того, чтобы этот процесс был удачным. Чтобы реформы, провозглашенные Президентом, мы довели до завершения. И, конечно, чтобы был результат на местах. И, конечно, чтобы был результат на местах», – говорил мэр Харькова Геннадий Кернес в 2015 году.

Ныне в городском бюджете Харькова остаются деньги от налогообложения зарплат, единый налог, налоги на недвижимость и дорогие автомобили, 10% налогов на прибыль предприятий, 5% акцизного налога и др. И если в 2014 году доходная часть городского бюджета составляла 6,93 млрд грн, то в 2016 году доходы выросли до 8,5 млрд грн, а в 2018 году – до 10,3 млрд грн. Как видим, почти в полтора раза всего за четыре года. Такого раньше не было никогда!

Стоит напомнить, что сначала было достаточно много скептиков, не веривших в пользу децентрализации. Однако сейчас, когда положительные результаты уже видны, критиканы поумерили свой пыл.

Децентрализация в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря реформе и усилиям по децентрализации, которая осуществлялась в последние три года в Украине, можно сказать без каких-либо сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась», – глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли (24 сентября 2018 года)



Именно наполнение бюджета позволило увеличить финансирование тех сфер, без которых полноценная жизнь общества просто невозможна. Только за последние два года в Харькове и Харьковской области были реконструированы и построены более 170 объектов: спортивно-оздоровительные комплексы, больницы, детские сады, музеи, дома культуры. Нам удалось модернизировать жилищно-коммунальный фонд и капитально отремонтировать более 200 школ, где теперь наши дети обучаются на новейшей компьютерной технике.

Долгожданный импульс развития получили все важнейшие сферы: медицина, образование, культура и транспорт.

Статьи городского бюджета Харькова в 2018 году 3,2 млрд грн – на развитие образования; 1,8 млрд грн – на медицину; 4,6 млрд грн – на социальную защиту населения.



Лечимся с комфортом

В 2017 году городской власти удалось привести в порядок более четырех десятков лечебных учреждений. Так, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова были капитально отремонтированы отделения политравмы и рентгенодиагностики. А для детской больницы №5, где маленьким харьковчанам оказывают комплексную психоневрологическую помощь, закупили современное оборудование, позволяющее выявлять патологию на ранних стадиях и проводить реабилитацию.

Только на подготовку городских учреждений здравоохранения к отопительному сезону в прошлом году город направил более 37 млн грн. Были заменены оконные блоки, отремонтированы инженерные сети водоснабжения, водоотвода и отопления протяженностью более 10 тыс.м, приведены в порядок фасады зданий, а в помещениях проведен давно необходимый капитальный ремонт.

И это только начало: ведь объем средств, выделяемых городом на медицину, после проведения децентрализации постоянно растет. А это означает, что постепенно мы сможем сделать все учреждения здравоохранения современными и комфортными. После десятилетий игнорирования проблем лечебниц и врачи, и пациенты воспринимают происходящие перемены с радостью.

«То, как раньше работали и даже как выглядели наши больницы, только усугубляло мои болячки. Сейчас наконец что-то меняется, и меняется быстро. Для пенсионеров это так важно, вы бы только знали!» – говорит Тамара Григорьевна, всю свою долгую жизнь прожившая на Журавлевке.

Детский бум

Уже стало доброй традицией минимум раз в квартал в Харькове открывать очередной детский сад. Для города-миллионника дефицит мест для детей в дошкольных учреждениях всегда был большой проблемой. Но децентрализация позволила постепенно ее решать. Причем город, надо отдать ему должное, очень разумно распоряжается своими ресурсами. В Харькове не только открывают новые садики, но и восстанавливают построенные раньше, как и упомянутую в начале статьи «Радугу».

Год назад приняли воспитанников детские ясли-сад №181 на Ново-Баварском проспекте. Более 20 лет садик простаивал, но благодаря децентрализации был полностью реконструирован по современным стандартам.

Еще интереснее история садика №230 «Лесная сказка» на улице Тобольской. В 1970 году он был создан как детский сад, но буквально сразу же переделан в Дом детского творчества. Затем успел побывать лечебно-физкультурным диспансером и районным управлением труда и социальной защиты. А с прошлого лета здесь вновь звучат детские голоса.

На радость любителям водных процедур в прошлом году были капитально отремонтированы бассейны в детских садах №6 и №108.

Такого внимания к детским дошкольным учреждениям харьковчане не наблюдали на протяжении уже нескольких десятилетий. Останавливаться на достигнутом городские власти не собираются.

Развиваемся культурно!

Благодаря буму открытия детских садов молодые родители, а также бабушки и дедушки в нашем городе смогут найти время на культурный досуг. Это важная сторона децентрализации: ведь не наполненная культурным, духовным содержанием наша жизнь становится серой и неинтересной.

Буквально со дня на день должна открыть свои двери после глобальной реконструкции Харьковская филармония. Основное здание, которое, в буквальном смысле слова, надо было спасать, не просто отремонтировали – ему вернули первоначальный облик с поражающими красотой ложами, лепниной, скульптурами атлантов и ангелов. Нет никаких сомнений в том, что по окончании реконструкции филармония станет знаковым культурным центром в масштабах всей Украины. Сцена, на которой в свое время блистали Шостакович и Рихтер, вновь будет притягивать мировых гениев музыки.

«Работа идет колоссальными темпами. У нас будет филармонический комплекс, лучший в стране по всем параметрам, в том числе техническим: изменяемая геометрия потолка, многоуровневая оркестровая яма, акустическая «ракушка», которых нигде больше нет», – рассказал директор филармонии Юрий Янко в ходе декабрьского визита журналистов в обновляемое здание.

Скоро должен преобразиться и Харьковский зоопарк. Реконструкция одного из старейших зверинцев Украины продолжается уже не первый месяц – что вполне логично, учитывая объем и сложность проводимых работ. Фактически харьковчан ждет полностью новый зоопарк с полутора десятками тематических зон. Есть все основания полагать, что он станет самым прогрессивным и технически впечатляющим в нашей стране.

Жизнь в движении

Транспортными артериями нашего города с конца XIX века (когда в Харькове появилась конка) являются трамвайные пути. Наша трамвайная сеть – наиболее протяженная в Украине. По ее состоянию всегда можно было оценить уровень «здоровья» города в целом.

Что ж, теперь Харьков здоров! Ведь первый же этап децентрализации позволил городской власти выделить рекордную сумму в 153 млн грн на ремонт трамвайных путей и еще 58 млн грн – на программу капитального ремонта трамваев.

А 11 декабря 2017 года руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка подписали с Петром Порошенко историческое соглашение о выделении €320 млн на строительство двух новых станций метро («Державинской» и «Одесской»), Алексеевского депо и закупку 85 новых вагонов.

«Подписанное соглашение является победой всех харьковчан. Мы поставили точку в сложном переговорном процессе, который длился долгих шесть лет», – заявил тогда Геннадий Кернес об этом несомненном достижении города.

В конце прошлого сентября произошло еще одно знаковое событие. В эксплуатацию после капитального ремонта была сдана трасса государственного значения Харьков – Ахтырка. По дороге ежесуточно проезжают до 20 тысяч автомобилей, однако с 1950-х годов ее ни разу не ремонтировали! Децентрализация позволила привести в порядок более 100 км трассы. Стоимость ремонта составила 1,4 млрд грн.

Мы помним, что до 2015 года дороги в Харькове и области вообще не ремонтировали. Из 10 тыс.км как бы (именно как бы!) проезжей части около 80% были разбиты. Половина дорог вообще стала непригодной для движения и нуждалась в срочном капитальном ремонте. . В 2017 году со стартом децентрализации на ремонты разных уровней сложности было выделено более 1,15 млрд грн, в 2018 голу – уже 2,8 млрд грн. Результат налицо: из 80 дорог местного и коммунального значения 67 уже отремонтированы. Остальные доведут до идеального состояния в ближайшее время.

Старость – в радость

Сейчас в городе реализуется много разнообразных проектов для представителей старшего поколения: от так называемых «университетов третьего возраста» до всевозможных благотворительных программ. Английский язык, компьютерная грамотность, творческие мастерские, танцы – каких только нет теперь в Харькове вариантов проведения досуга для пожилых людей.

Немаловажно, что для них гораздо доступнее стали и услуги, связанные с пенсионным обеспечением и социальной защитой, в том числе и благодаря открытию на проспекте Тракторостроителей Регионального центра предоставления административных и социальных услуг. Это одно из самых больших подобных учреждений в стране. Здесь харьковчанам помогают решать десятки вопросов, связанных с социальным обеспечением. Тут комфортно, нет очередей и можно быстро все оформить.

Дорога к обеспеченному будущему

Децентрализация – самая смелая реформа власти. Она необходима для любого региона, желающего развиваться и обеспечивать своим гражданам комфортную, обеспеченную, безопасную жизнь. Ее результат ощущает уже каждый из нас.

«За четыре года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд грн до 231 млрд грн. Размер господдержки на развитие общин и инфраструктуры по сравнению с 2014 годом увеличился в 39 раз. Результативность децентрализации лишний раз убеждает нас в том, что следующему поколению украинцев мы передадим успешную европейскую Украину», – Президент Украины Петр Порошенко



Для зарубежных политиков успехи Украины в этом вопросе очевидны. Канцлер Германии Ангела Меркель неслучайно заговорила о децентрализации в ходе своего осеннего визита в нашу страну: «Децентрализация улучшает финансовый климат в регионах и налоговую составляющую. Германия поддерживает эту важную реформу вместе с партнерами из Европейского Союза. Насколько я могу сейчас видеть, у вас есть прекрасный дух сотрудничества и значительные результаты. И я знаю, что Президент Украины Петр Порошенко горячо поддерживает эту реформу».

Такая оценка дорогого стоит: ведь именно благодаря децентрализации Германия стала одним из наиболее экономически развитых государств, где люди чувствуют себя защищенными и обеспеченными.

Хочется надеяться, что и Украина вскоре достигнет таких же результатов. Как говорит мэр Харькова Геннадий Кернес, главный ресурс города – это люди:

«Феномен Харькова в том, что харьковчане смогли сплотиться, очень любят свой город, они терпеливые, дают возможность реализовать те планы, о которых мы их информируем, и помогают нам в этом. Без помощи горожан таких результатов в Харькове достичь не удалось бы. Я стремлюсь возродить Харьков и сделать его лучше, и пока у меня это получается и есть силы – я буду это делать».

Главное, чтобы необходимая и весьма важная реформа, запущенная Президентом и изо всех сил поддерживаемая мэром, не была остановлена, чтобы ее результаты не уничтожили рвущиеся ныне к власти, чтобы вновь запустить руку в карман регионов и простого народа. У нас есть шанс, чтобы лицо Харькова навеки обрело красивые волевые черты.