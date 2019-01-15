Прощание с Александром Кривцовым состоится 16 января

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 15 января День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 января Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.