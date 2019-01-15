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15.01.2019  10:48   

Прощание с Александром Кривцовым состоится 16 января

Прощание с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым состоится в среду/


//city.kharkov.ua
Отпевание пройдет с 9:00 до 10:30 в Свято-Пантелеймоновском храме (ул. Клочковская, 94), а церемония прощания (гражданская панихида) - с 11:00 до 12:30 в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7, бывший Центр культуры Киевского района).
 
Похоронят Александра Кривцова на городском кладбище №13 (ул. Пушкинская, 108). Начало похорон - в 13:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кривцов, прощание, харьков
 
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