Харьков праздничный – зимняя сказка в центре города (ВИДЕО)

В новогодние и рождественские праздники харьковские улицы украсили сказочные персонажи и композиции.
В этом году на площади Свободы установили новую главную елку Харькова. Ее высота составила рекордные 40,5 метра.
Также на площади установили новый арт-объект «Звездное небо», который переливается яркими композициями и динамическими образами.
Кроме того, в городе появились новогодние фотолокации.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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