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15.01.2019  14:01   

Харьков праздничный – зимняя сказка в центре города (ВИДЕО)

В новогодние и рождественские праздники харьковские улицы украсили сказочные персонажи и композиции.


// Городской Дозор

В этом году на площади Свободы установили новую главную елку Харькова. Ее высота составила рекордные 40,5 метра.

Также на площади установили новый арт-объект «Звездное небо», который переливается яркими композициями и динамическими образами.

Кроме того, в городе появились новогодние фотолокации.

Тэги:  новый год, харьков
 
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