15.01.2019 14:01

Харьков праздничный – зимняя сказка в центре города (ВИДЕО)

В новогодние и рождественские праздники харьковские улицы украсили сказочные персонажи и композиции.



// Городской Дозор

В этом году на площади Свободы установили новую главную елку Харькова. Ее высота составила рекордные 40,5 метра.



Также на площади установили новый арт-объект «Звездное небо», который переливается яркими композициями и динамическими образами.



Кроме того, в городе появились новогодние фотолокации.



