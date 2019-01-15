15.01.2019 14:20

Именами поп-звезд, киногероев и диктаторов - региональная юстиция о том, как называли детей в Харькове в 2018 году

В Управлении государственной регистрации ГУ юстиции в Харьковской области назвали редко употребляемые и популярные имена, которые давали своим детям прошлого года родители в разных районах региона



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В 2018-м родители-оригиналы на Харьковщине, выбирая имена своим детям, вероятно, вдохновлялись известными личностями. Например: поп-певцами Амином, Рианной и Аделл, героями из популярных телесериалов и фильмов - Леей, Теоной, Беллой, Кристианом, Розалиндой. Некоторые как пример брали древние имена, скажем, Ворфоломий или Аскольд. Надеемся, что родители малого Адольфа назвали его в честь диктатора, а на самом деле вдохновлялись древнегерманское культурой, ведь это имя означает «благородный волк».

Среди остальных оригинальных имен для мальчиков также были такие: Адам, Борис, Дамир, Елисей, Игнат, Лука, Радмир, Ренат, Федор, Яромир, Герман, Гордей, Гермес, Ринат, Спартак, Теодор, Ян, Мирон, Тарас, Степан, Эрик, Николай, Доминик, Лев, Демид, Добрыня, Одиссей, Мартин, Рожден, Левон, Орест, Устим, Дионис, Натан, Макарий, Соломон, Адольф, Лучезар, Илларион.

Для девочек: Алиция, Аурелия, Аиша, Алевтина, Эльза, Доминика, Элеонора, Лейла, Оливия, Евангелина, Олеся, Серафима, Зарина, Майя, Стефания, Снежана, Василиса, Лада, Лика, Зара, Эмили, Луиза, Дина, Звездная, Сильвия, Клара, Жанна, Орхидея, Божена, Мелисса.

Есть на Харьковщине и родители, которые остаются верными классике при выборе имени своему ребенку. Итак, самыми распространенными именами, которые выбирали в 2018-м для мальчиков, стали: Александр, Артем, Максим, Михаил, Егор, Богдан, Иван, Дмитрий, Владислав, Матвей, Тимур, Илья, Назар, Кирилл, Ярослав, Андрей, Марк, Назар, Тимофей, Давид, Олег, Роман, Даниил, Денис, Ростислав, Антон, Сергей, Макар, Руслан, Евгений, Никита, Константин, Алексей, Владимир, Игорь.

Для девочек: София, Мария, Вероника, Анастасия, Полина, Анна, Алиса, Валерия, Ева, Екатерина, Виктория, Злата, Милана, Ульяна, Дарья, Кира, Мирослава, Варвара, Елизавета, Ангелина, Богдана, Арина, Ксения, Александра, Диана, Лиана, Маргарита, Марина.