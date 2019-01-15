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15.01.2019  16:38   

Где в Харькове будут святить воду на Крещение: список источников

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.


// Городской Дозор

Освящение будет проходить у восьми водоемов и родников города.

График освящения воды на источниках Харькова

9.00–14.00 Источник в Саржином яру

9.00–15.00 Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау

9.00–14.00 Источник в м/р Вишневом, пос. Жуковского

10.00–14.00 На реке Харьков в пгт Большая Даниловка

10.00–15.00 Источник на ул. Бучмы

11.00–16.00 Источник на ул.Клочковской (район ул. Алексеевской)

11.00–13.00 Источник на ул. Зубенко (бывш. Тимуровцев)

12.00–14.00 Источник на ул.Минераловодской (Тюринка)

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  крещение, освящение воды, харьков
 
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