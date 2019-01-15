Где в Харькове будут святить воду на Крещение: список источников

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.
Освящение будет проходить у восьми водоемов и родников города.
График освящения воды на источниках Харькова
9.00–14.00 Источник в Саржином яру
9.00–15.00 Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау
9.00–14.00 Источник в м/р Вишневом, пос. Жуковского
10.00–14.00 На реке Харьков в пгт Большая Даниловка
10.00–15.00 Источник на ул. Бучмы
11.00–16.00 Источник на ул.Клочковской (район ул. Алексеевской)
11.00–13.00 Источник на ул. Зубенко (бывш. Тимуровцев)
12.00–14.00 Источник на ул.Минераловодской (Тюринка)
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: