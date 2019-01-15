15.01.2019 16:38

Где в Харькове будут святить воду на Крещение: список источников

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.



// Городской Дозор

Освящение будет проходить у восьми водоемов и родников города.



График освящения воды на источниках Харькова



9.00–14.00 Источник в Саржином яру



9.00–15.00 Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау



9.00–14.00 Источник в м/р Вишневом, пос. Жуковского



10.00–14.00 На реке Харьков в пгт Большая Даниловка



10.00–15.00 Источник на ул. Бучмы



11.00–16.00 Источник на ул.Клочковской (район ул. Алексеевской)



11.00–13.00 Источник на ул. Зубенко (бывш. Тимуровцев)



12.00–14.00 Источник на ул.Минераловодской (Тюринка)