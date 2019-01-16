16.01.2019 08:58

Самая большая ёлка Украины будет радовать харьковчан до 19 января

До субботы осталось всего несколько дней. Поэтому стоит поспешить оказаться в новогодней сказке.



// Городской Дозор

Кто-то сюда пришел, чтобы сделать несколько ярких фотографий. Кто-то - покататься на коньках. Кто-то - попробовать шашлык на углях и выпить ароматного согревающего напитка. А есть и те, кто решил просто прогуляться.



В новогоднем городке на площади Свободы, где сияет своими огнями главная елка города, каждый, в независимости от возраста, найдет себе развлечение. Главное, это атмосфера, на самой площади, делятся люди. И конечно, елка. Харьковская.



Анна, харьковчанка:

Нереально красивая ёлка, сразу поднимается настроение. Оно просто возникает из ниоткуда. И вообще все тут такие заряженные и позитивные. Все ещё праздничные. Такое чувство, что праздник просто продолжается.



Сергей и Златослава, харьковчане:

Самая высокая, это первое. Самая яркая - это второе. Ярко везде, красочно, всё классно! Настроение отличное, гуляем, отдыхаем!



Олег Васильевич и Светлана Николаевна, харьковчане:

Вы знаете, мы первый раз сегодня пришли, просто не было времени. Всё очень нравится. Ёлка красивая, настроение хорошее. Всё красиво, дети катаются, все гуляют - прекрасно! Лучше ёлки нет и не будет. Потому что Харьков - есть Харьков. Это большой город. Почаще нужно Новый год. Всё прекрасно. Спасибо. Если плохое настроение, то можно поднять, прийти сюда. Что мы и делаем, нашли время и пришли.



Вера Алекссевна, харьковчанка:

Хочется продолжения новогодних праздников. Очень красивая ёлка, много всяких подарков, разных мероприятий, всего-всего очень много. И дети довольны.



Валентина и Людмила, харьковчанки:

- Очень нравится за то, что даже это ёлка самая лучшая в Украине. выше всех и вообще она чудесная. Но я, правда, её ночью ещё не видела. А вот моя подруга...

- А я видела. Я всё время хожу и получаю удовольствие. Очень красивая, мне понравилась.



Самую большую в Украине елку, добавляют харьковчане, и действительно стоит увидеть вечером. Когда она начинает полную сиять всеми тысячами своих огоньков. И на всю эту красоту можно еще смотреть до субботы включительно. Времени осталось мало. Поэтому стоит спешить оказаться в новогодней сказке.