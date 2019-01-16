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16.01.2019  11:49   

В харьковской тюрьме запахло порохом: прошли занятия по огневой подготовке (ФОТО)

Личный состав оттачивал стрельбу из пистолета Макарова.


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Как сообщили в кримнально-исполнителной службе, 15 января 2019 в Холодногорской колонии №18 проведены занятия по огневой подготовке: «Основные части пистолета Макарова.  Меры безопасности при обращении с оружием ».
 
 Старшим инспектором по организации службы, вооружения и спецсредств отдела охраны было подробно разъяснено личному составу учреждения об основных части пистолета Макарова и их назначения.  Особое внимание было обращено на меры безопасности при обращении с оружием.  Также молодым работникам были предоставлены полезные советы в приемах владения оружием.
 
 Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение занятий по огневой подготовке способствует повышению профессионального мастерства личного состава и дает возможность молодым работникам колонии успешно овладеть спецификой своей службы.
Тэги:  тюрьма, стрельба, харьков
 
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