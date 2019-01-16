16.01.2019 11:49

В харьковской тюрьме запахло порохом: прошли занятия по огневой подготовке (ФОТО)

Личный состав оттачивал стрельбу из пистолета Макарова.



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Как сообщили в кримнально-исполнителной службе, 15 января 2019 в Холодногорской колонии №18 проведены занятия по огневой подготовке: «Основные части пистолета Макарова. Меры безопасности при обращении с оружием ».

Старшим инспектором по организации службы, вооружения и спецсредств отдела охраны было подробно разъяснено личному составу учреждения об основных части пистолета Макарова и их назначения. Особое внимание было обращено на меры безопасности при обращении с оружием. Также молодым работникам были предоставлены полезные советы в приемах владения оружием.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение занятий по огневой подготовке способствует повышению профессионального мастерства личного состава и дает возможность молодым работникам колонии успешно овладеть спецификой своей службы.