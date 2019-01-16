16.01.2019 14:16

Харьков простился с Александром Кривцовым

Церемония прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым прошла сегодня, 16 января, в Муниципальном центре культурных инициатив.



//city.kharkov.ua

В ней приняли участие родные и близкие Александра Станиславовича, коллеги, представители городских и областных органов власти, дипломатического корпуса, различных предприятий и учреждений.

Соболезнование семье выразил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он отметил, что из жизни ушел профессионал своего дела, хороший друг и человек, который работал на ответственных участках, выполнял сложные задачи, на которого всегда можно было положиться.

«У него дружная и хорошая семья. Не только Александр Станиславович, но его сын и брат ушли из жизни. И если мы настоящие друзья, то должны поддерживать его родных и делать все для того, чтобы они чувствовали нашу заботу. Стоя здесь сегодня, мы можем смело пообещать, что Нина Ивановна и члены ее семьи всегда могут обратиться к нам за помощью, и мы всегда примем это как наказ, потому что Александр Станиславович - наш друг. Почетный гражданин города Харькова - это мало сказать. Он сделал многое для Харькова, в том числе то, что уже вошло в историю. Пусть Бог его примет. Спасибо, Александр Станиславович, что были с нами, за то, что у нас были приятные дружеские отношения. Жаль, что так произошло. Пусть земля ему будет пухом», - сказал Геннадий Кернес.

На церемонии прощания коллеги Александра Кривцова отметили, что он справлялся со многими трудностями в сложные годы перестройки, участвовал в создании учреждений образования нового типа, большое внимание уделял социальной сфере, помогал ветеранам войны и труда, детям, лишенных родительской опеки. При его руководстве Киевским райсоветом города было завершено строительство жилого массива на Северной Салтовке, развивалась инфраструктура, и количество жителей Киевского района возросло на 50 тыс. человек.

Александр Кривцов будет похоронен на городском кладбище №13.

Справка. Александр Станиславович Кривцов родился 3 сентября 1950 года в городе Волчанск Харьковской области. Трудовую деятельность начал в 1973 году помощником мастера на Харьковском авиационном заводе.

С 1990 по 2001 годы работал председателем Киевского районного совета. С 2001 по 2005 годы - заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации. В 2006-2012 годах был первым заместителем Харьковского городского головы. В 2009 году Александру Кривцову присвоили звание «Почетный гражданин города Харькова».

Кандидат экономических наук, профессор Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского.

Награжден орденом «За заслуги» ІІІ и ІІ степеней, орденом «Знак Почета», орденом «За доблесть и честь», орденом «Чернобыльский Крест: Мужество. Честь. Гуманность», орденом Украинской Православной Церкви Равноапостольного князя Владимира ІІІ степени, почетным знаком МЧС Украины, международным знаком Европейской академии бизнеса (Оксфорд, Великобритания).