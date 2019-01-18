18.01.2019 17:34

Купание в проруби на Крещение: как безопасно окунаться и кому этого делать нельзя

19 января в Украине отмечается один из самых церковных праздников – Крещение Господне. В этот день граждане обычно идут на водоемы, чтобы окунуться в прорубь.



// Городской Дозор

Медики советуют купаться только тем, кто здоров и закаляется, ведь это стресс и большая нагрузка на организм.



«Сосуды спазмируются, нагрузка на сердце возрастет и возникает риск ухудшения состояния. Если это ишемическая болезнь сердца, это может быть стенокардия или даже инфаркт, нарушения ритма. Если это гипертоническая болезнь в анамнезе, то конечно это будут кризисы или острое нарушение мозгового кровообращения. Очень осторожно к этому обряду нужно относиться пожилым людям и детям», – сообщает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.



Также могут возникнуть проблемы со здоровьем и у тех людей, которые имеют хронические заболевания. Среди групп риска – люди с бронхитами, сахарным диабетом, перенесших вирусные инфекции, имеют кожные проблемы, и с глазами. В случае ухудшения самочувствия, подчеркнул Виктор Забашта, нужно сразу вызвать «скорую».



Служба спасения напоминает правила безопасного поведения на водоемах:



– нырять (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников;



– перед купанием необходимо разогреть тело;



– к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых сапог, также защищают ноги от острых камней и не позволят Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой – идите медленно и внимательно;



– погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, ведь это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;



– при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте;



– не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;



– если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;



– при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;



– после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;



– для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая, лучше из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.



Также напомним список водоемов и источников, где в Харькове будут святить воду на Крещение.