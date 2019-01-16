16.01.2019 16:16
В харьковской колонии прошли финальные баталии шахматного турнира (ФОТО)
15 января 2019 в Дергачевской колонии №109 проведен шахматный турнир между осужденными отделений социально-психологической службы.
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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, накануне в отделениях СПС Дергачевской колонии были проведены отборочные соревнования, чтобы выявить лучших шахматистов для участия в главном турнире.
Как отметили в пресс-службе ведомства, весь контингент осужденных распределен на социально-психологичские отделения (СПС). В одном отделении - 40-50 человек. Количество отделений зависит от наполнения колонии.
В комнате воспитательной работы отделения СПС № 1 собрались четыре сильнейших шахматиста колонии для участия в финальной части турнира, которая проводилась по швейцарской системе.
Болельщики наблюдали за интересной позиционной игрой и сногсшибательными комбинациями, которые разворачивались на шахматных досках.
Также за ходом событий внимательно следила судейская комиссия.
Участники этого спортивного праздника продемонстрировали присутствующим свою смекалку и высокое качество игры.
По итогам двух сыгранных туров победа досталась осужденному 1-го отделения СПС Сергей.
Он одержал две победы и был признан лучшим шахматистом колонии, за что получил благодарность от представителей администрации учреждения.
Начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что такие спортивные мероприятия популяризируют шахматы среди осужденных и развивают у осужденных умение мыслить рационально.