16.01.2019 16:16

В харьковской колонии прошли финальные баталии шахматного турнира (ФОТО)

15 января 2019 в Дергачевской колонии №109 проведен шахматный турнир между осужденными отделений социально-психологической службы.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, накануне в отделениях СПС Дергачевской колонии были проведены отборочные соревнования, чтобы выявить лучших шахматистов для участия в главном турнире.

Как отметили в пресс-службе ведомства, весь контингент осужденных распределен на социально-психологичские отделения (СПС). В одном отделении - 40-50 человек. Количество отделений зависит от наполнения колонии.

В комнате воспитательной работы отделения СПС № 1 собрались четыре сильнейших шахматиста колонии для участия в финальной части турнира, которая проводилась по швейцарской системе.

Болельщики наблюдали за интересной позиционной игрой и сногсшибательными комбинациями, которые разворачивались на шахматных досках.

Также за ходом событий внимательно следила судейская комиссия.

Участники этого спортивного праздника продемонстрировали присутствующим свою смекалку и высокое качество игры.

По итогам двух сыгранных туров победа досталась осужденному 1-го отделения СПС Сергей.

Он одержал две победы и был признан лучшим шахматистом колонии, за что получил благодарность от представителей администрации учреждения.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что такие спортивные мероприятия популяризируют шахматы среди осужденных и развивают у осужденных умение мыслить рационально.