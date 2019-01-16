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16.01.2019  15:40   

В Качановской колонии приняли необычные роды

15 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» произошло пополнение подсобного хозяйства.


// facebook

Впервые во дворе подсобного хозяйства учреждения родилась пара ягнят. В дальнейшем сотрудники и заключенные  ожидают пополнения от 11 овец.

Всего в хозяйстве насчитывается 12 овец и 2 барана.

«Разведение такого вида поголовья, как овцы, является экономически выгодным, в связи с чем запланировано увеличение поголовья животных в будущем», - отметил заместитель начальника по интендантского и коммунально-бытового обеспечения Геннадий Богаенко.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление уголовных наказаний
 Тэги:  качановская, колония, харьков, роды, ягнята
 
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