16.01.2019 15:40

В Качановской колонии приняли необычные роды

15 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» произошло пополнение подсобного хозяйства.



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Впервые во дворе подсобного хозяйства учреждения родилась пара ягнят. В дальнейшем сотрудники и заключенные ожидают пополнения от 11 овец.

Всего в хозяйстве насчитывается 12 овец и 2 барана.

«Разведение такого вида поголовья, как овцы, является экономически выгодным, в связи с чем запланировано увеличение поголовья животных в будущем», - отметил заместитель начальника по интендантского и коммунально-бытового обеспечения Геннадий Богаенко.