В Качановской колонии приняли необычные роды

15 января 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» произошло пополнение подсобного хозяйства.
Впервые во дворе подсобного хозяйства учреждения родилась пара ягнят. В дальнейшем сотрудники и заключенные ожидают пополнения от 11 овец.
Всего в хозяйстве насчитывается 12 овец и 2 барана.
«Разведение такого вида поголовья, как овцы, является экономически выгодным, в связи с чем запланировано увеличение поголовья животных в будущем», - отметил заместитель начальника по интендантского и коммунально-бытового обеспечения Геннадий Богаенко.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости могут доставить вам незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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