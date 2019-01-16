16.01.2019 17:17

Харьковских заключенных психологи обучили методам самоконтроля

16 января 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» был проведен психологический тренинг для осужденных.



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Целью этого тренинга было научить осужденных приемам самоконтроля.

К участию в этом мероприятии, в первую очередь, были привлечены осужденные, состоящих на профилактическом учете как склонные к суициду или умышленного членовредительства.

Во время проведения тренинга ведущий психолог учреждения научил осужденных приемам самоконтроля, рассказал о негативных для них последствия в случае потери самоконтроля.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение подобных тренингов положительно влияет на социально-психологический климат в среде осужденных и на оперативную обстановку в учреждении.