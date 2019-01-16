16.01.2019 19:45

Киевский район: спасатели призвали посетителей квест-комнат развлекаться безопасно (ФОТО)

«Квест-комнаты» - это не только уникальное явление в сфере развлечений, но, как показал печальный опыт польских коллег, и потенциально опасные объекты.



://kharkiv.dsns.gov.ua

16 января, с целью предупреждения возникновения пожаров в местах с массовым пребыванием людей, а также для напоминания гражданам о важности помнить о собственной безопасности во время отдыха, специалисты Киевского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили популярный ТРЦ, на ул. Героев Труда, где провели профилактические беседы с работниками и посетителями квест-комнат.

Общаясь с сотрудниками развлекательного заведения спасатели рассказали о важности соблюдения правил пожарной безопасности в помещениях и предупредили о последствиях нарушения правил безопасности. Совместно с работниками квест-комнат пожарные проверили состояние электрохозяйства, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, путей эвакуации, обеспеченность первичными средствами пожаротушения и др. Кроме этого во время мероприятия было проведено отработки действий персонала на случай возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Во время бесед с посетителями квест-комнат и детского развлекательного центра сотрудники ГСЧС рассказали о причинах и последствиях возникновения пожаров, а также о важных противопожарные мероприятия, которые способны спасти жизнь. Не обошли вниманием пожарные и важные вопросы по безопасному поведению на льду и действия в случае обнаружения подозрительных предметов.

Специалисты Службы спасения общаясь с каждым напомнили, что беда всегда подстерегает легкомысленных, поэтому нельзя забывать во время квестов о собственной безопасности.