17.01.2019 14:30

Харьков получил возможность заполнить пробел в занятости социальных работников

Рада одобрила новую редакцию закона о социальных услугах.



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Харьков занимает третье место ао количеству вакантных мест среди работников социальной сферы.

Как видно на диаграмме, в Украине наибольшее количество вакансий профессии Социальный работник открыто в Днепропетровской области. На втором месте - Киевская область, а на третьем - Харьковская область.

Верховная рада Украины в четверг, 17 января, приняла во втором чтении новую редакцию закона "О социальных услугах". Со второго раза законопроект №4607 поддержали 230 нардепов (сначала 222), передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законопроект определяет основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, направленных на профилактику сложных жизненных обстоятельств, помощь в их преодолении гражданам (лицам), семьям, детям, молодежи, нуждающимся в посторонней помощи.

В новой редакции будет определена единая терминология и подходы в организации работы для любых целевых групп (людей с инвалидностью, безработных, лиц, подвергшихся насилию в семье и т.п.); основные направления госполитики в сфере предоставления социальных услуг; права и обязанности получателей, задача поставщиков социальных услуг.

Также предусмотрены основания для признания лиц, семей, такими требующих соцуслуг (путем оценки потребностей личности, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах); единый порядок предоставления таких услуг (обращение о предоставлении социальных услуг, в том числе в электронном виде);

Кроме того, в документе определены новые подходы по оплате социальных услуг - учитывая доходы лица, а не наличие родных и близких (в настоящее время одиноким лицам социальные услуги предоставляются бесплатно, другим - за дифференцированную плату).

На диаграмее отражен уровень зарплаты социального работника в Харькове в 2018 году