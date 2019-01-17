17.01.2019 17:58

В Харькове почтили память убитого экс-мэра (фото)

В Харькове почтили память бывшего мэра и известного политика Евгения Кушнарева, который умер 17 января 2007 года.



://sq.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного совета.

На могилу Кушнарева пришли его родственники, друзья и коллеги, а также председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, депутаты областного совета, почетные граждане Харьковской области, руководители учреждений, харьковчане.

«Двенадцать лет подряд в этот день друзья и харьковчане приходят сюда. Потому что таких людей, каким был Евгений Петрович, единицы. Немало он достиг благодаря блестящему уму и титанической работе. Это был руководитель не регионального, а государственного уровня. Счастлив, что мне выпала честь несколько лет работать с Евгением Петровичем», - сказал Чернов.

Справка: 16 января 2007 года Кушнарев был ранен во время охоты в Изюмском районе Харьковской области. Ранение оказалось смертельным, и он, не приходя в сознание, умер на следующий день, 17 января, в городской больнице Изюма, куда был доставлен после ранения. Сразу после убийства было начато расследование. Верховный суд закрыл дело в 2009 году.