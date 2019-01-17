В Харькове почтили память убитого экс-мэра (фото)

В Харькове почтили память бывшего мэра и известного политика Евгения Кушнарева, который умер 17 января 2007 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного совета.
На могилу Кушнарева пришли его родственники, друзья и коллеги, а также председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, депутаты областного совета, почетные граждане Харьковской области, руководители учреждений, харьковчане.
«Двенадцать лет подряд в этот день друзья и харьковчане приходят сюда. Потому что таких людей, каким был Евгений Петрович, единицы. Немало он достиг благодаря блестящему уму и титанической работе. Это был руководитель не регионального, а государственного уровня. Счастлив, что мне выпала честь несколько лет работать с Евгением Петровичем», - сказал Чернов.
Справка: 16 января 2007 года Кушнарев был ранен во время охоты в Изюмском районе Харьковской области. Ранение оказалось смертельным, и он, не приходя в сознание, умер на следующий день, 17 января, в городской больнице Изюма, куда был доставлен после ранения. Сразу после убийства было начато расследование. Верховный суд закрыл дело в 2009 году.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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