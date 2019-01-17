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17.01.2019  17:29   

Крещенские выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы, конкурсы, танцевальные программы.


//centralpark.kh.ua

19 января, суббота
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Старый-Новый год»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

20 января, воскресенье
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Дискотека Красной Шапочки и Серого Волка
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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