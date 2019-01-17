Крещенские выходные в парке Горького: программа

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут зимние забавы, конкурсы, танцевальные программы.
19 января, суббота
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Старый-Новый год»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Дискотека с Эльфами
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
20 января, воскресенье
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Сказочный городок»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Дискотека Красной Шапочки и Серого Волка
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: