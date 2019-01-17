Харьков представлен на туристической выставке в Брно

Делегация Харьковского горсовета принимает участие в Международной выставке «Go-regiontour», которая открылась сегодня, 17 января, в городе-побратиме Брно (Чехия).
Цель чешской выставки - представить потенциал городов и регионов разных стран, охватить как можно больше видов туризма, а также создать пространство для диалога и налаживания контактов между государствами. По словам организаторов, «Go-regiontour» является одним из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе.
Стенд с презентацией туристического потенциала Харькова посетили мэр Брно Маркета Ванькова и консул-руководитель Консульства Украины в Брно Иван Холостенко. Они отметили высокий уровень презентационной экспозиции города Харькова, а также плодотворность партнерских отношений между Брно и Харьковом и выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.
Также в рамках выставки проходят круглые столы и семинары, на которых обсуждаются вопросы развития сельского и пешеходного туризма, качества менеджмента туристических услуг, ведения гостиничного и ресторанного бизнеса. Отдельное внимание участники выставки уделили велотуризму, паломническому туризму и образованию в этой сфере.
Кроме того, гости мероприятия могут посетить масштабную ярмарку ремесел, послушать фольклорные выступления и посетить фестиваль региональных деликатесов «RegFoodFes», который впервые проходит в рамках «Go-regiontour».
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: