18.01.2019 08:44

В Харькове откроют мемориальную доску Ефиму Чемеровскому

В Харькове установят мемориальную доску народному артисту Украины, Почетному гражданину города Ефиму Чемеровскому.



// izvestia.kharkov.ua

Соответствующее решение утвердили на заседании исполнительного комитета.



Доска появится по адресу Скрипника, 7, на фасаде муниципального центра культурных инициатив.



Чемеровский Ефим Аронович - доцент кафедры режиссуры Харьковской государственной академии культуры, народный артист Украины.



Родился 12.09.1950 года в городе Киеве. в 1972 году закончил Харьковский государственный институт культуры.



Автор сценариев и главный режиссер городских и областных праздничных мероприятий: «День Харькова» 1995-2013; День Независимости Украины 2000-2011; Отчетный концерт мастеров искусств и творческих коллективов Харьковской области в города Киеве 1999, 2001, 2004. 2009.; Церемонии вручения стипендий Харьковского фонда поддержки молодых дарований 1994-2013; Международного книжного фестиваля «Мир книги» 1999-2011; Церемонии вручения премий «Народное признание» 2005-2010, Дня Победы 9 Мая 1999-2014; Международного Дня защиты детей 1996-2013.



Основатель и главный режиссер Харьковского камерного еврейского театра. Педагог, выпускники которого с успехом работают в разных городах Украины и мира.