Главная Новости Общество В Харькове откроют мемориальную доску Ефиму Чемеровскому
18.01.2019  08:44   

В Харькове откроют мемориальную доску Ефиму Чемеровскому

В Харькове установят мемориальную доску народному артисту Украины, Почетному гражданину города Ефиму Чемеровскому.


// izvestia.kharkov.ua

Соответствующее решение утвердили на заседании исполнительного комитета.

Доска появится по адресу Скрипника, 7, на фасаде муниципального центра культурных инициатив.

Чемеровский Ефим Аронович - доцент кафедры режиссуры Харьковской государственной академии культуры, народный артист Украины.

Родился 12.09.1950 года в городе Киеве. в 1972 году закончил Харьковский государственный институт культуры.

Автор сценариев и главный режиссер городских и областных праздничных мероприятий: «День Харькова» 1995-2013; День Независимости Украины 2000-2011; Отчетный концерт мастеров искусств и творческих коллективов Харьковской области в города Киеве 1999, 2001, 2004. 2009.; Церемонии вручения стипендий Харьковского фонда поддержки молодых дарований 1994-2013; Международного книжного фестиваля «Мир книги» 1999-2011; Церемонии вручения премий «Народное признание» 2005-2010, Дня Победы 9 Мая 1999-2014; Международного Дня защиты детей 1996-2013.

Основатель и главный режиссер Харьковского камерного еврейского театра. Педагог, выпускники которого с успехом работают в разных городах Украины и мира.

Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Общество В 145-й школе Харькова увековечили память воина-афганца (ФОТО) 03.12 Общество Мемориальную доску воину-афганцу открыли в школе, где он учился (ФОТО) 22.11 Общество Как в Харьков отметил День Достоинства и Свободы
 
 

Видео

Александру Усику – 32: главные достижения украинского боксера
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 