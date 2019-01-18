В Харькове откроют мемориальную доску Ефиму Чемеровскому

В Харькове установят мемориальную доску народному артисту Украины, Почетному гражданину города Ефиму Чемеровскому.
Соответствующее решение утвердили на заседании исполнительного комитета.
Доска появится по адресу Скрипника, 7, на фасаде муниципального центра культурных инициатив.
Чемеровский Ефим Аронович - доцент кафедры режиссуры Харьковской государственной академии культуры, народный артист Украины.
Родился 12.09.1950 года в городе Киеве. в 1972 году закончил Харьковский государственный институт культуры.
Автор сценариев и главный режиссер городских и областных праздничных мероприятий: «День Харькова» 1995-2013; День Независимости Украины 2000-2011; Отчетный концерт мастеров искусств и творческих коллективов Харьковской области в города Киеве 1999, 2001, 2004. 2009.; Церемонии вручения стипендий Харьковского фонда поддержки молодых дарований 1994-2013; Международного книжного фестиваля «Мир книги» 1999-2011; Церемонии вручения премий «Народное признание» 2005-2010, Дня Победы 9 Мая 1999-2014; Международного Дня защиты детей 1996-2013.
Основатель и главный режиссер Харьковского камерного еврейского театра. Педагог, выпускники которого с успехом работают в разных городах Украины и мира.
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