Сегодня харьковчане отмечают Крещение

Обряды освящения воды проходят на восьми источниках и водоемах города.
Традиционно в одно из самых популярных мест - Саржин яр - в этот день пришли сотни харьковчан, чтобы набрать воды и освятить ее. Обряд освящения совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
До и после обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. И вам, и окружающим будет легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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