19.01.2019 15:15

Сегодня харьковчане отмечают Крещение

Обряды освящения воды проходят на восьми источниках и водоемах города.



://city.kharkov.ua

Традиционно в одно из самых популярных мест - Саржин яр - в этот день пришли сотни харьковчан, чтобы набрать воды и освятить ее. Обряд освящения совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.



До и после обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели.