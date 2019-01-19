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19.01.2019  15:15   

Сегодня харьковчане отмечают Крещение

Обряды освящения воды проходят на восьми источниках и водоемах города.


://city.kharkov.ua

Традиционно в одно из самых популярных мест - Саржин яр - в этот день пришли сотни харьковчан, чтобы набрать воды и освятить ее. Обряд освящения совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

До и после обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  крещение, харьков, купание, прорубь
 
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