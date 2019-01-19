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19.01.2019  17:17   

За время празднования православного Крещения харьковчане за медицинской помощью не обращались

Об этом рассказал Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи.


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Во время празднования Крещения на водоемах Харьковской обращений к медикам не было.  По его словам, бригады скорой дежурили сегодня на 64 водоемах и источниках области. Были задействованы около 200 медиков.

Дежурили у полыней сегодня и почти 300 спасателей. Это 105 постов, говорит представитель чрезвычайников области Игорь Лупандин. По его словам, за помощью никто из участников обрядов не обращался.

Информацию о том, не было ли нарушений общественного порядка во время празднования Крещения, спикер нацполиции Харьковщины Алена Соболевская пообещала предоставить позже.

Источник:   УА Харьков
 Тэги:  крещение, харьков, купание, прорубь, мороз
 
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