19.01.2019 17:17

За время празднования православного Крещения харьковчане за медицинской помощью не обращались

Об этом рассказал Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи.



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Во время празднования Крещения на водоемах Харьковской обращений к медикам не было. По его словам, бригады скорой дежурили сегодня на 64 водоемах и источниках области. Были задействованы около 200 медиков.



Дежурили у полыней сегодня и почти 300 спасателей. Это 105 постов, говорит представитель чрезвычайников области Игорь Лупандин. По его словам, за помощью никто из участников обрядов не обращался.



Информацию о том, не было ли нарушений общественного порядка во время празднования Крещения, спикер нацполиции Харьковщины Алена Соболевская пообещала предоставить позже.