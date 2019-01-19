За время празднования православного Крещения харьковчане за медицинской помощью не обращались

Об этом рассказал Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи.
Во время празднования Крещения на водоемах Харьковской обращений к медикам не было. По его словам, бригады скорой дежурили сегодня на 64 водоемах и источниках области. Были задействованы около 200 медиков.
Дежурили у полыней сегодня и почти 300 спасателей. Это 105 постов, говорит представитель чрезвычайников области Игорь Лупандин. По его словам, за помощью никто из участников обрядов не обращался.
Информацию о том, не было ли нарушений общественного порядка во время празднования Крещения, спикер нацполиции Харьковщины Алена Соболевская пообещала предоставить позже.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. И вам, и окружающим будет легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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