Главная Новости Общество Существенная часть харьковчан осталась без интернета и телевидения в праздничный субботний вечер
20.01.2019  10:30   

Существенная часть харьковчан осталась без интернета и телевидения в праздничный субботний вечер

19 января из-за аномального трафика на серверах у абонентов монополиста проводной связи наблюдались проблемы с доступом к Всемирной паутине


// facebook

Компания «Укртелеком» предупредила своих клиентов не только в Харькове но и по всей Украине, о проблемах с доступом к интернету.

Об этом компания сообщила на своей корпоративной странице в Facebook.

«Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом. Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов», - говорилось в сообщении в 18:55.

По состоянию на 24:00 аварийно-восстановительные работы продолжались.

Позже «Укртелеком» сообщил, что проблема с предоставлением услуг интернета решена, у всех клиентов услуга возобновится в течение часа. Услуга была востановлена, но нарушения в скорости интернета продолжали наблюдаться.

 

Источник:   112
 Тэги:  интернет, харьков, отключение, телевидение, сети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Медицина В Минздраве рассказали, какие врачи начнут проводить дистанционные медконсультации в Харькове 05.01 Криминал и происшествия Интернет-мошенник оставил жителя Харьковщины на праздники без 5 000 грн. 20.12 Криминал и происшествия Полицейские пресекли незаконную деятельность очередного интернет-магазина по распространению наркотиков в Харькове (ФОТО)
 
 

Видео

40 метров 49 сантиметров. Харьковская ёлка официально самая большая в Украине
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 