Существенная часть харьковчан осталась без интернета и телевидения в праздничный субботний вечер

19 января из-за аномального трафика на серверах у абонентов монополиста проводной связи наблюдались проблемы с доступом к Всемирной паутине
Компания «Укртелеком» предупредила своих клиентов не только в Харькове но и по всей Украине, о проблемах с доступом к интернету.
Об этом компания сообщила на своей корпоративной странице в Facebook.
«Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом. Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов», - говорилось в сообщении в 18:55.
По состоянию на 24:00 аварийно-восстановительные работы продолжались.
Позже «Укртелеком» сообщил, что проблема с предоставлением услуг интернета решена, у всех клиентов услуга возобновится в течение часа. Услуга была востановлена, но нарушения в скорости интернета продолжали наблюдаться.
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