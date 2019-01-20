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20.01.2019  13:41   

Харьковские полицейские подсчитали количество «моржевавшихся» в проруби

Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.


://hk.npu.gov.ua

19 января, в 277 православных храмах города и области состоялись торжества по случаю Богоявления Господня (Крещения). Для проведения религиозных обрядов в Харьковской области был оборудован 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 000 граждан. 

Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли 1250 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии. 

Во время проведения массовых мероприятий по случаю праздника грубых нарушений общественного порядка не выявлено.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  крещенье, харьков, полиция, порядждок, прорубь, окунание
 
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