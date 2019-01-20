Харьковские полицейские подсчитали количество «моржевавшихся» в проруби

Во время проведения массовых мероприятий грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.
19 января, в 277 православных храмах города и области состоялись торжества по случаю Богоявления Господня (Крещения). Для проведения религиозных обрядов в Харьковской области был оборудован 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 000 граждан.
Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли 1250 сотрудников Национальной полиции и 120 военнослужащих Нацгвардии.
Во время проведения массовых мероприятий по случаю праздника грубых нарушений общественного порядка не выявлено.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция: в один из воскресных дней января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.
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давл.:
ветер: