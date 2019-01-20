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20.01.2019  14:14   

297 спасателей обеспечивали безопасность людей во время Крещения на Харьковщине (ФОТО)

Спасатели и волонтеры обеспечивали комфортное моржевание почти 100 000 жителей региона.


://city.kharkov.ua

297 спасателей следили за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.

Для проведения религиозных обрядов в Харьковской области был оборудован 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 000 граждан.

В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 105 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 26 единиц спасательной техники.

Кроме того, на спасательных постах дежурили 190 представителей местных органов власти и волонтеров.

Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, прорубь, харьков, крещение
 
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