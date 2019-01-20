297 спасателей обеспечивали безопасность людей во время Крещения на Харьковщине (ФОТО)

Спасатели и волонтеры обеспечивали комфортное моржевание почти 100 000 жителей региона.
297 спасателей следили за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.
Для проведения религиозных обрядов в Харьковской области был оборудован 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 000 граждан.
В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 105 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 26 единиц спасательной техники.
Кроме того, на спасательных постах дежурили 190 представителей местных органов власти и волонтеров.
Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция: в один из воскресных дней января отмечается Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.
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