20.01.2019 14:14

297 спасателей обеспечивали безопасность людей во время Крещения на Харьковщине (ФОТО)

Спасатели и волонтеры обеспечивали комфортное моржевание почти 100 000 жителей региона.



://city.kharkov.ua

297 спасателей следили за соблюдением правил безопасности во время проведения Крещенских купаний.

Для проведения религиозных обрядов в Харьковской области был оборудован 145 открытых водоемов и источников. Участие в мероприятиях приняли около 95 000 граждан.

В местах проведения торжественного освящения воды в Харьковской области организовано 105 специальных спасательных постов с чередованием сотрудников ГСЧС и задействовано 26 единиц спасательной техники.

Кроме того, на спасательных постах дежурили 190 представителей местных органов власти и волонтеров.



Главную угрозу во время Крещения составляет большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде. Особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, из-за чего лед теряет прочность.