20.01.2019 16:15

Когда в Харькове можно будет увидеть затмение «кровавой» Супер-Луны

Грядущее затмение называют кровавым из-за цвета Луны, в который она окрашивается. Всему виной то, что в этом затмении будет участвовать Супер-Луна.



://112.ua

Так называемый коридор затмений начался в ночь на 6 января 2019 года, когда произошло солнечное затмение. Следующим в этом коридоре станет «кровавое» лунное затмение 21 января.

Луна движется вокруг Земли по орбите, которая напоминает эллипс, а не круг. Точки максимального приближения и удаления называют перигей и апогей соответственно. Разница составляет около 50 тыс. км.

То есть во время затмения мы увидим не просто полную Луну, а максимально близкую к Земле – огромный белый "фонарь", на 14% больше и в три раза ярче, чем обычно.

Сначала естественный спутник нашей планеты попадет в полутень Земли, именуемую penumbra, а еще немного позже – в полную тень, umbra. Тогда-то Луна будет освещена исключительно тем солнечным светом, который пройдет сквозь атмосферу Земли. Фиолетовая и синяя части спектра, как коротковолновые, будут поглощены нашей атмосферой. Останется лишь красный – эти лучи и «окровавят» Луну.

Харьковчане смогут начать наблюдение 21 января в 4:36 по киевскому времени – тогда начнется полутеневое затмение.

Частичное затмение придется ждать час, оно начнется в 5:33.

Полное затмение вполне могут застать практически все харьокковчане, и не придется даже просыпаться чересчур рано – оно начнется в 7:12.

Правда, из-за достаточно «светлого» времени суток затмение может не выглядеть таким ярким, как рисует воображение. Но кровавая Луна на фоне серого неба – устрашающее зрелище.

Когда можно будет увидеть затмение?