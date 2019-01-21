О странном и экстравагантном в истории Каразинского университета расскажут харьковчанам

21.01.2019 13:03

Лекция этнографа, фольклориста, литературоведа Михаила Красикова состоится 24 января в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».

История старейшего в подроссийской Украине Харьковского университета, открытого в 1805 г. (теперь - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), чрезвычайно богата интересными историческими событиями, яркими личностями, забавными и грустными случаями.

В 1985-1993 гг. вышел ряд выпусков систематического библиографического указателя по истории Харьковского университета 1805 - 1917 гг. В 2007 г. появилась 752-страничная книга «История Харьковского университета за двести лет. Систематический библиографический указатель», составителем которой также был Михаил Красиков.

В лекции 24 января речь пойдет о странном, загадочном, экстравагантном в истории Alma Mater всей харьковской высшей школы.

Вход – свободный.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор ок. 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, лауреат муниципальной премии (2007), лауреат биографического справочника «Кто есть Кто: всемирное издание» (Москва, 2014). В 2008 г. Харьковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленко издала книгу «Михаил Красиков – ученый, краевед, поэт: биобиблиографический указатель».