Международный День объятий в харьковском зоопарке (ФОТО)

Своим примером чаще обниматься призывают львы
Сегодня, 21 января, питомцы харьковского зоопарка, как и весь мир празднуют Международный день объятий.
По традиции, именно в этот день можно обнимать всех, даже незнакомцев. Ведь дружеские объятия – это не только приятно, но и полезно! Объятия помогают справиться со стрессовыми ситуациями, укрепляют сердце и сосуды, способны повысить иммунитет и даже снизить интенсивность боли.
И обнимаются не только люди! Животные любят подобные проявления нежных чувств не меньше. Например, слоны. Их хобот намного чувствительнее, чем, например, пальцы человека. Именно он помогает парам проявлять нежность, обвивая друг друга, похлопывая по спине и поглаживая по голове. Чаще обниматься своим примером призывают и львы. Во время «медового месяца» они не расстаются ни на минуту, обнимая друг друга.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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