21.01.2019 12:12

Международный День объятий в харьковском зоопарке (ФОТО)

Своим примером чаще обниматься призывают львы



://zoo.kharkov.ua

Сегодня, 21 января, питомцы харьковского зоопарка, как и весь мир празднуют Международный день объятий.

По традиции, именно в этот день можно обнимать всех, даже незнакомцев. Ведь дружеские объятия – это не только приятно, но и полезно! Объятия помогают справиться со стрессовыми ситуациями, укрепляют сердце и сосуды, способны повысить иммунитет и даже снизить интенсивность боли.

И обнимаются не только люди! Животные любят подобные проявления нежных чувств не меньше. Например, слоны. Их хобот намного чувствительнее, чем, например, пальцы человека. Именно он помогает парам проявлять нежность, обвивая друг друга, похлопывая по спине и поглаживая по голове. Чаще обниматься своим примером призывают и львы. Во время «медового месяца» они не расстаются ни на минуту, обнимая друг друга.