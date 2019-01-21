21.01.2019 13:11

Крещение: КП «Харьковводоканал» освящена вода на комплексах водоподготовки

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись 19 января на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал».



//city.kharkov.ua

На водозаборе Комплекса водоподготовки «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он отметил, что вода освящается особым способом всего один раз в год.

«Освященная вода несет в себе Божью благодать. Но это происходит лишь в том случае, если люди с верой и смирением ее принимают. Поэтому надо ценить и беречь освященную воду, которая является чудодейственной и целебной», - отметил протоиерей Петр.

Как сообщил директор Комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень, проведение обрядов освящения питьевой воды на водозаборах комплексов водоподготовки уже стало традицией.

«Сегодня святой день, Крещение, и вода освящается природой и Господом Богом. Мы всегда следуем духовным традициям, чтобы быть добрее и относиться друг к другу с любовью. Еще следует помнить, что вода – источник жизни, а поэтому надо к ней относиться бережно», - сказал Игорь Злыдень.

Также церемония освящения воды состоялась на Краснопавловском водохранилище.

Комплексы водоподготовки «Донец» и «Днепр» занимаются подачей и очисткой воды, которая поступает в дома харьковчан. КВ «Донец» осуществляет забор воды из реки Северский Донец, которая преодолевает до Харькова расстояние в 40 км. КВ «Днепр» набирает воду из Краснопавловского водохранилища, и перед тем, как поступить в дома харьковчан, преодолевает расстояние более чем в 140 км.