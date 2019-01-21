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21.01.2019  13:11   

Крещение: КП «Харьковводоканал» освящена вода на комплексах водоподготовки

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись 19 января на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал».


//city.kharkov.ua
На водозаборе Комплекса водоподготовки «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он отметил, что вода освящается особым способом всего один раз в год.
 
«Освященная вода несет в себе Божью благодать. Но это происходит лишь в том случае, если люди с верой и смирением ее принимают. Поэтому надо ценить и беречь освященную воду, которая является чудодейственной и целебной», - отметил протоиерей Петр.
 
Как сообщил директор Комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень, проведение обрядов освящения питьевой воды на водозаборах комплексов водоподготовки уже стало традицией.
 
«Сегодня святой день, Крещение, и вода освящается природой и Господом Богом. Мы всегда следуем духовным традициям, чтобы быть добрее и относиться друг к другу с любовью. Еще следует помнить, что вода – источник жизни, а поэтому надо к ней относиться бережно», - сказал Игорь Злыдень.
 
Также церемония освящения воды состоялась на Краснопавловском водохранилище.
 
Комплексы водоподготовки «Донец» и «Днепр» занимаются подачей и очисткой воды, которая поступает в дома харьковчан. КВ «Донец» осуществляет забор воды из реки Северский Донец, которая преодолевает до Харькова расстояние в 40 км. КВ «Днепр» набирает воду из Краснопавловского водохранилища, и перед тем, как поступить в дома харьковчан, преодолевает расстояние более чем в 140 км.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  крещение, водоканал, харьков
 
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