Нищенка или мошенница: девушку выгнали из метро (ВИДЕО)

Автор ролика утверждает, что молодая женщина, сидевшая с табличкой «Помогите спасти дочку» только выдает себя за нищенку.
В социальной сети опубликовано видео.
На нем девушку, котрая просила денег с табличкой «Помогите спасти дочку» согнали с насиженного места в переходе Харьковского метрополитена.
Автор вылоденного видео утверждает, что на деньги, которые дают ей люди девушка покупает наркотики и дочери у нее нет.
Вместе с тем, на чем базируется утверждение автора ролика - не вполне понятно.
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
В городе переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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