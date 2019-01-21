21.01.2019 15:47

Нищенка или мошенница: девушку выгнали из метро (ВИДЕО)

Автор ролика утверждает, что молодая женщина, сидевшая с табличкой «Помогите спасти дочку» только выдает себя за нищенку.



besplatka.ua

В социальной сети опубликовано видео.

На нем девушку, котрая просила денег с табличкой «Помогите спасти дочку» согнали с насиженного места в переходе Харьковского метрополитена.

Автор вылоденного видео утверждает, что на деньги, которые дают ей люди девушка покупает наркотики и дочери у нее нет.

Вместе с тем, на чем базируется утверждение автора ролика - не вполне понятно.