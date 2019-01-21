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21.01.2019  18:21   

В харьковских тюрьмах отметили праздник Крещения (ФОТО)

В колониях межрегионального управления, в которое входит Харьков, отпраздновали святой праздник.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 января 2019 в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, в состав которого входит Харьковщина, прошли мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господнего.
 
В этот праздничный день учреждения посетили священнослужители Украинской Православной Церкви.  Они обратились к присутствующим со словами искреннего приветствия.  Рассказали о церковных таинствах и целебную силу святой воды, историю возникновения праздника Крещения и его значение в жизни каждого православного христианина.  Также провели праздничные богослужения, освятили воду, помещения, а также окропили осужденных и персонал учреждений святой водой.
 
Одним из главных событий праздника стало освящение воды, которая в этот день приобретает целебные свойства и является символом духовного обновления человека.  Однако, как отмечает церковь, чтобы святая вода приносила пользу, необходимо заботиться о чистоте собственных мыслей и поступков.
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  тюрьма, праздник крещения господ, харьков
 
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