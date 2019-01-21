21.01.2019 18:21

В харьковских тюрьмах отметили праздник Крещения (ФОТО)

В колониях межрегионального управления, в которое входит Харьков, отпраздновали святой праздник.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 января 2019 в учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, в состав которого входит Харьковщина, прошли мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господнего.

В этот праздничный день учреждения посетили священнослужители Украинской Православной Церкви. Они обратились к присутствующим со словами искреннего приветствия. Рассказали о церковных таинствах и целебную силу святой воды, историю возникновения праздника Крещения и его значение в жизни каждого православного христианина. Также провели праздничные богослужения, освятили воду, помещения, а также окропили осужденных и персонал учреждений святой водой.

Одним из главных событий праздника стало освящение воды, которая в этот день приобретает целебные свойства и является символом духовного обновления человека. Однако, как отмечает церковь, чтобы святая вода приносила пользу, необходимо заботиться о чистоте собственных мыслей и поступков.