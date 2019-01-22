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22.01.2019  08:40   

Как Харьков отметит 100-летие Соборности Украины

22 января в День Соборности Украины в Харькове отметят 100-ю годовщину со дня подписания в 1919 году Акта Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство.


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В 10:00 пройдет возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В 14:00 в кинотеатре «Боммер» откроется выставка «Державний Герб України», после состоится показ кинофильма ко Дню Соборности Украины.

В 18:30 у памятника Тарасу Шевченко начнется торжественный митинг к 100-летию провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. После чего будет построена символическая Цепь Единения.

Также в День соборности Украины в Харькове музеи организуют исторические выставки, посвященные событиям 1917-1921 гг.

Тэги:  день соборности, харьков
 
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