Харьковской погоде присвоили желтый уровень опасности

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на Харьковщине.
По данным Укргидрометцентра, ночью 24 января во Харьковской области ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), а также порывы ветра до 15-20 м/с и метели.
Такие явления соответствуют желтом уровню опасности, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, новый виток снегопадов в Харькове ожидается уже утром 23 января. Сначала пойдет небольшой снег, который позже перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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