Главная Новости Общество Харьковской погоде присвоили желтый уровень опасности
22.01.2019  16:01   

Харьковской погоде присвоили желтый уровень опасности

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на Харьковщине.


// ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, ночью 24 января во Харьковской области ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), а также порывы ветра до 15-20 м/с и метели.

Такие явления соответствуют желтом уровню опасности, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, новый виток снегопадов в Харькове ожидается уже утром 23 января. Сначала пойдет небольшой снег, который позже перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  непогода, харьков, гсчс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 ЖКХ На дорогах Харькова убирают снег более 100 спецавтомобилей 21.01 ЖКХ Полторы тысячи коммунальщиков вышли на борьбу со снегом 15.01 Общество «Укрпочта» предупреждает о возможных задержках с доставкой почты на Харьковщине
 
 

Видео

Харьковскому "Турбоатому" - 85
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 