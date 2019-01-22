22.01.2019 16:01

Харьковской погоде присвоили желтый уровень опасности

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на Харьковщине.



// ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, ночью 24 января во Харьковской области ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), а также порывы ветра до 15-20 м/с и метели.



Такие явления соответствуют желтом уровню опасности, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.



Напомним, новый виток снегопадов в Харькове ожидается уже утром 23 января. Сначала пойдет небольшой снег, который позже перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с.