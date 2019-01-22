22.01.2019 17:48

К детским игрушкам стоит присматриваться и принюхиваться (ВИДЕО)

В Харькове проводят исследования качества детских игрушек.



facebook.com

Как сообщает МГ Объектив, ссыдаясь на экспертом, изделие с очень яркими цветами может быть токсичным.

Как выбирать игрушки, чтобы они не помешали ни физическому, ни психическому здоровью малышей? В Харьковской академии непрерывного образования проводят исследования качества детских игрушек уже около 7 лет. За это время создали музей, где собрали игрушки из разных стран.

Команда, которая создавала музей, разработала личную классификацию опасных игрушек. Это изделия, которые могут вызвать аллергическую реакцию, игрушки, способствующие неправильном мировосприятию, а также вещи, которые угрожают психике. Это, например, куклы с дьявольской символикой.

Марьяна Коченгина отмечает, что для каждого возраста актуальны различные игрушки. Девочке до 4 лет можно купить пупса, потому что в это время формируется материнской инстинкт. А для дошкольников важные развивающие игры, поскольку от этого зависят успехи в учебе.

Марьяна Коченгина, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Ханое

На что надо обратить внимание? Во-первых, должен быть сертификат и может быть такое, что человек, который реализует, продает игрушку скажет: «Извините, у меня нет». Такого быть не может. Во-вторых, возраст ребенка. Возраст ребенка влияет на то, какой должна быть игрушка. Дети раннего возраста нуждаются одни игрушки и там опасными могут быть игрушки с маленькими деталями, шнурками.

Эксперт также предостерегает, что изделие с очень яркими цветами может быть токсичным. Как и игрушка, имеет сильный химический запах.