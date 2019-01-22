22.01.2019 18:39

Творческий конкурс среди школьников ко Дню Соборности состоялся в Индустриальном районе (ФОТО)

Награждение победителей конкурса творческих ученических работ «Украина - это я, Украина - это ты», посвященного Дню Соборности Украины, состоялось сегодня, 22 января, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, руководители районного управления образования, школ и ученического самоуправления, школьники.

Заместитель главы района поздравила всех присутствующих с Днем Соборности и пожелала всем крепкого здоровья, счастья, добра, мира, согласия и глубокой веры в достойное будущее Украины.

В конкурсе приняли участие ученики 1-11-х классов общеобразовательных учреждений района. Школьники представили творческие работы в двух номинациях: «Поделки» и «Панно». Своим работам дети дали такие названия: «Семья – это вся Украина», «От Закарпатья до Крыма – Украина едина», «Дети Украины – едины» и др.

Победители конкурса были награждены грамотами Администрации Индустриального района, а лауреаты – грамотами Управления образования района.