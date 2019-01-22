Творческий конкурс среди школьников ко Дню Соборности состоялся в Индустриальном районе (ФОТО)

Награждение победителей конкурса творческих ученических работ «Украина - это я, Украина - это ты», посвященного Дню Соборности Украины, состоялось сегодня, 22 января, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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