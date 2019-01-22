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22.01.2019  18:39   

Творческий конкурс среди школьников ко Дню Соборности состоялся в Индустриальном районе (ФОТО)

Награждение победителей конкурса творческих ученических работ «Украина - это я, Украина - это ты», посвященного Дню Соборности Украины, состоялось сегодня, 22 января, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, руководители районного управления образования, школ и ученического самоуправления, школьники. 
 
Заместитель главы района поздравила всех присутствующих с Днем Соборности и пожелала всем крепкого здоровья, счастья, добра, мира, согласия и глубокой веры в достойное будущее Украины.
 
В конкурсе приняли участие ученики 1-11-х классов общеобразовательных учреждений района. Школьники представили творческие работы в двух номинациях: «Поделки» и «Панно». Своим работам дети дали такие названия: «Семья – это вся Украина», «От Закарпатья до Крыма – Украина едина», «Дети Украины – едины» и др.
 
Победители конкурса были награждены грамотами Администрации Индустриального района, а лауреаты – грамотами Управления образования района.
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс для школьников, день соборности, харьков
 
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