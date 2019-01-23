В Харькове и области работают пункты обогрева: адреса

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове холодно и снег.
С наступлением сильных холодов в Харькове и области открыты пункта обогрева, которые могут посетить все, кого застала непогода на улице или те, кто оказались в сложных жизненных условиях без крыши над головой.
Список стационарных пунктов можно посмотреть здесь.
В частности, в Харькое работает шесть стационарных пунктов:
– Шевченковский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, проспект Победы, 77а
– Киевский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Багалия, 12
– Московский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Валентиновская, 23 г
– Немышлянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, бульвар Б. Хмельницкого, 10а
– Основянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Б.Хмельницкого, 13
– КП «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных», ул. Мира, 102
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: