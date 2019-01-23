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23.01.2019  09:22   

В Харькове и области работают пункты обогрева: адреса

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове холодно и снег.


// Городской Дозор

С наступлением сильных холодов в Харькове и области открыты пункта обогрева, которые могут посетить все, кого застала непогода на улице или те, кто оказались в сложных жизненных условиях без крыши над головой.

Список стационарных пунктов можно посмотреть здесь.

В частности, в Харькое работает шесть стационарных пунктов:

– Шевченковский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, проспект Победы, 77а

– Киевский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Багалия, 12

– Московский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Валентиновская, 23 г

– Немышлянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, бульвар Б. Хмельницкого, 10а

– Основянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Б.Хмельницкого, 13

– КП «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных», ул. Мира, 102

Тэги:  пункт обогрева, гсчс, харьков
 
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