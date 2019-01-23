23.01.2019 09:22

В Харькове и области работают пункты обогрева: адреса

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Харькове холодно и снег.



// Городской Дозор

С наступлением сильных холодов в Харькове и области открыты пункта обогрева, которые могут посетить все, кого застала непогода на улице или те, кто оказались в сложных жизненных условиях без крыши над головой.



Список стационарных пунктов можно посмотреть здесь.



В частности, в Харькое работает шесть стационарных пунктов:



– Шевченковский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, проспект Победы, 77а



– Киевский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Багалия, 12



– Московский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Валентиновская, 23 г



– Немышлянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, бульвар Б. Хмельницкого, 10а



– Основянский район, помещение территориального центра предоставления социальных услуг, ул. Б.Хмельницкого, 13



– КП «Харьковский городской центр реинтеграции бездомных», ул. Мира, 102