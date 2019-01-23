23.01.2019 15:12

Семьям с детьми будет помогать Центр социально-психологической реабилитации

75 детей получили комплекс услуг в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» в 2018 году.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько.

По его словам, по сравнению с 2017 годом количество детей, которые нуждались в социально-психологической помощи, увеличилось на 12 человек. При этом из 75 детей, прошедших реабилитацию в центре, - 28 были устроены в семьи, из них 12 детей возвращены биологическим родителям, остальные - усыновлены.

Как сообщил Александр Малько, в ближайшее время коммунальное учреждение будет реорганизовано в Центр поддержки детей и семей, что позволит расширить комплекс предоставляемых услуг по защите прав детей.

«Как бы мы ни работали с детьми, если никто одновременно не занимается с их родителями, а мы возвращаем их обратно в семью, и ребенок с навыками, которые он получил в центре, приходит в ту же среду, из которой его забрали, то потом он снова деградирует. У нас есть такие дети, которым уже 10 и более лет, а они не умеют ни писать, ни читать. Родители с ними не занимаются», - отметил директор департамента.

Он добавил, что в 2018 году в центре была организована работа по социальной поддержке родителей с детьми, и за последнее полугодие этой услугой уже воспользовались 24 семьи.