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23.01.2019  15:12   

Семьям с детьми будет помогать Центр социально-психологической реабилитации

75 детей получили комплекс услуг в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» в 2018 году.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько.
 
По его словам, по сравнению с 2017 годом количество детей, которые нуждались в социально-психологической помощи, увеличилось на 12 человек. При этом из 75 детей, прошедших реабилитацию в центре, - 28 были устроены в семьи, из них 12 детей возвращены биологическим родителям, остальные - усыновлены. 
 
Как сообщил Александр Малько, в ближайшее время коммунальное учреждение будет реорганизовано в Центр поддержки детей и семей, что позволит расширить комплекс предоставляемых услуг по защите прав детей. 
 
«Как бы мы ни работали с детьми, если никто одновременно не занимается с их родителями, а мы возвращаем их обратно в семью, и ребенок с навыками, которые он получил в центре, приходит в ту же среду, из которой его забрали, то потом он снова деградирует. У нас есть такие дети, которым уже 10 и более лет, а они не умеют ни писать, ни читать. Родители с ними не занимаются», - отметил директор департамента. 
 
Он добавил, что в 2018 году в центре была организована работа по социальной поддержке родителей с детьми, и за последнее полугодие этой услугой уже воспользовались 24 семьи.
Тэги:  реабилитация, помощь семьям с детьми, харьков
 
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