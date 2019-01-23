23.01.2019 18:28

У Центра оказания помощи пострадавшим от насилия появится дневное отделение

В коммунальном учреждении «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье» работают над созданием дневного отделения.



//www.mediaport.ua

Об этом сегодня, 23 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, за минувший год в центре получили помощь 34 женщины и 14 детей, еще более 200 человек воспользовались услугами учреждения удаленно.

«На сегодняшний день в центре проводится большая работа. Клиенты, которые попадают в приют после физического или экономического насилия - это побои, пытки, лишение доступа к месту жительства - нуждаются в безопасном месте пребывания. Чаще это женщины в возрасте от 20 до 37 лет», - отметила Лариса Болгова.

Также она сообщила, что количество людей, нуждающихся в социально-психологической помощи в связи с насилием в семьях, сегодня в Харькове достаточно большое, и это не только женщины, но и мужчины. Однако центр рассчитан всего на 10 койко-мест, и чтобы оказывать услуги всем, кто в этом нуждается, в учреждении откроют дневное отделение.

«У нас был опыт сотрудничества с общественной организацией, где мы разрабатывали механизм работы центра. Сейчас мы хотим пойти по тому же пути и выработать алгоритм работы дневного отделения и экстренного поселения в него людей, чтобы пострадавшим от насилия оказывать комплексную помощь. Работа по созданию дневного отделения - на завершающем этапе», - сообщила Лариса Болгова.

Напомним, Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье был открыт в Харькове в декабре 2016 года. На сегодняшний день в учреждении работают 9 специалистов, которые предоставляют социально-психологические услуги людям, нуждающимся в такой помощи. Также на базе центра разработана коррекционная программа для женщин, которые пострадали от насилия.

Отметим, КУ «Центр оказания помощи пострадавшим от насилия в семье» - первое учреждение подобного профиля в Украине.