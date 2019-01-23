23.01.2019 19:26

Харьковчанка, ставшая рекордсменкой (ФОТО)

83-летняя Анастасия Бойко вышивает с 13 лет, и этому ее научила мама. Жизнь женщины была очень непростой, поэтому нитка с иголкой стали для нее настоящей отдушиной.



//politeka.net

За 70 лет жительница села Борщевая Печенежского района Харьковщины вышила больше сотни настоящих произведений искусства и стала рекордсменкой

Родилась и всю жизнь она прожила в Борщевой. Когда была ребенком, ее отец погиб на фронте, и мама сама поднимала пятерых детей. Поэтому. Закончив четыре класса, пошла работать на ферму, кормить телят. В школу ей просто не в чем было ходить, да и дома требовалась помощь.

В колхозе Бойко проработала 40 лет. За это время успела дважды выйти замуж, но первый муж умер, когда сыну было всего 9 месяцев. Во втором браке у нее родились трое детей, а о золотой свадьбы муж Анастасии Романовны не дожил всего пару лет.

Вышивка украшает все в доме этой женщины. Она вышивает гладью, и ее работы похожи на рисунки. За 70 лет Бойко создала свыше ста изделий, многие из которых подарила родственникам, односельчанам, в местную церковь. Обладателями подарков от нее уже являются не меньше, чем полсотни людей.

«Я живу вышивкой», – говорит она.

Это увлечение жительницы села заметили и отметили. В прошлом году ее внесли в Книгу рекордов родного края как рекордсменку Борщевского сельсовета по количеству вышитых работ.

По словам родственником, о состоянии здоровья Анастасии Романовны они судят по тому, вышивает она или нет.

«Мы для себя приметили: если бабушка вышивает, то у нее ничего не болит, жизнь продолжается. А если она перестала вышивать — значит, что-то не то, то ее беспокоит. Надо обратить внимание, вызвать врача. Впрочем, такие паузы без вышивания долго не длятся — не более двух недель. Сейчас бабушка неважно себя чувствует — давление, ноги болят и т.д., работа в колхозе сказывается. Но она живет одна и сама полностью себя обслуживает, хотя мы и приходим к ней где-то через день — муж рубит дрова, приносит воду. Без заботы она не остается. Несмотря на то, что сейчас неважно себя чувствует, она и на огороде возится, и все по дому делает. В том числе, конечно, и вышивает», – рассказала жена внука Надежда Шматко.

Анастасия Бойко уже готовится взяться за новую работу – вышит рушник правнуку. Всего у нее четверо детей, шестеро внуков и столько же правнуков.