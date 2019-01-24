Харьков присоединится к марафону к 15-летию Википедии

Викимарафон, посвященный 15-летию украинской Википедии, пройдет 26 января в Центральной городской библиотеке имени В. Г. Белинского (ул. Данилевского, 34).
Как сообщили организаторы, первая статья в украинской Википедии была создана 30 января 2004 года.
Принять участие в марафоне могут все желающие. Идея мероприятия - написать рекордное количество новых статей в онлайн-энциклопедию.
«Принять участие в Викимарафоне очень просто. Нужно прийти на викивстречу (по возможности с ноутбуком), предварительно или уже на месте выбрать тему статьи и написать саму статью в украинской Википедии или в других языковых разделах об Украине. Наш призыв: «Сделайте подарок украинской Википедии - напишите новую статью», - отметил координатор марафона в Харькове Сергей Петров.
Опытные редакторы онлайн-энциклопедии помогут участникам в написании материалов и научат работать с текстами.
Вход - свободный. Все авторы получат памятные сувениры. Более подробную информацию можно узнать на странице мероприятия в социальной сети «Facebook».
Отметим, что Викимарафон в этом году пройдет в более чем 30 населенных пунктах Украины.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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