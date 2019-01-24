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24.01.2019  13:29   

Харьков присоединится к марафону к 15-летию Википедии

Викимарафон, посвященный 15-летию украинской Википедии, пройдет 26 января в Центральной городской библиотеке имени В. Г. Белинского (ул. Данилевского, 34).


// Facebook

Как сообщили организаторы, первая статья в украинской Википедии была создана 30 января 2004 года. 

Принять участие в марафоне могут все желающие. Идея мероприятия - написать рекордное количество новых статей в онлайн-энциклопедию.

«Принять участие в Викимарафоне очень просто. Нужно прийти на викивстречу (по возможности с ноутбуком), предварительно или уже на месте выбрать тему статьи и написать саму статью в украинской Википедии или в других языковых разделах об Украине. Наш призыв: «Сделайте подарок украинской Википедии - напишите новую статью», - отметил координатор марафона в Харькове Сергей Петров.

Опытные редакторы онлайн-энциклопедии помогут участникам в написании материалов и научат работать с текстами. 

Вход  - свободный. Все авторы получат памятные сувениры. Более подробную информацию можно узнать на странице мероприятия в социальной сети «Facebook».

Отметим, что Викимарафон в этом году пройдет в более чем 30 населенных пунктах Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  википедия, марафон, харьков
 
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