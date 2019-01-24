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24.01.2019  14:59   

Зачем Аун растоптал снеговика и кто получил рыбные снежки: в зоопарке отметили день эскимо (ВИДЕО, ФОТО)

24 января отмечается Международный день эскимо, и обитателям Харьковского зоопарка устроили сладкий праздник.


// zoo.kharkov.ua

Несмотря на то, что большинство животных в морозные дни находятся в зимних помещениях, это не стало помехой для настоящих снежных забав.

Для слонов Ауна и Тенди слепили снеговиков, украшенных глазами-яблоками, носом-морковкой, руками-веточками и волосами из соломы. Они моментально привлекли внимание животных. Аун повел себя как настоящий хозяин вольера, воспринял снеговика как постороннего и в считаные секунды растоптал его. А вот Тенди подошла к снеговику более изящно и стала выбирать вкусняшки – яблоки и морковь. И так постепенно разобрала снежную композицию.

Мини-снеговичков получила и носуха. Это были не просто снеговики, а снеговики с сюрпризом, в каждой снежке находилось вкусное угощение: рыба и оливки.

Для фенеков сделали снежный торт со съедобными компонентами.

По реакции на композиции из снега было видно, что животным такая новизна пришлась по душе, отмечают сотрудники зоопарка.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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