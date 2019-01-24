Зачем Аун растоптал снеговика и кто получил рыбные снежки: в зоопарке отметили день эскимо (ВИДЕО, ФОТО)

24 января отмечается Международный день эскимо, и обитателям Харьковского зоопарка устроили сладкий праздник.
Несмотря на то, что большинство животных в морозные дни находятся в зимних помещениях, это не стало помехой для настоящих снежных забав.
Для слонов Ауна и Тенди слепили снеговиков, украшенных глазами-яблоками, носом-морковкой, руками-веточками и волосами из соломы. Они моментально привлекли внимание животных. Аун повел себя как настоящий хозяин вольера, воспринял снеговика как постороннего и в считаные секунды растоптал его. А вот Тенди подошла к снеговику более изящно и стала выбирать вкусняшки – яблоки и морковь. И так постепенно разобрала снежную композицию.
Мини-снеговичков получила и носуха. Это были не просто снеговики, а снеговики с сюрпризом, в каждой снежке находилось вкусное угощение: рыба и оливки.
Для фенеков сделали снежный торт со съедобными компонентами.
По реакции на композиции из снега было видно, что животным такая новизна пришлась по душе, отмечают сотрудники зоопарка.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
В Харьков придет потепление до нуля градусов. Облачная погода продержится весь день. Ночью сильный снег, метель при скорости ветра 12 м/с и более. Утром снегопад ослабнет, позже перейдет в небольшой дождь. Гололед, туман, видимость 200-500 м.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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