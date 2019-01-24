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24.01.2019  15:10   

В харьковской колонии сделали из заброшенного склада «конфетку»

В отремонтированном здании поселились сотрудники тюрьмы.

Под Харьковом, в Дергачевскорй колонии почти развалившееся здание склада, которым не пользовались почти 10 лет, было полностью реконтруировано.

Созданы все условия для проживания  в нем людей.

Новое общежитие семейного типа рассчитнов на пять квартир. 

Нуждающиеся в жилье сотрудники колонии вселяются в новые помещения.

Ключи вручил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

 

     

Тэги:  тюрьма, общежитие, харьков
 
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