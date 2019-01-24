24.01.2019 15:10

В харьковской колонии сделали из заброшенного склада «конфетку»

В отремонтированном здании поселились сотрудники тюрьмы.

Под Харьковом, в Дергачевскорй колонии почти развалившееся здание склада, которым не пользовались почти 10 лет, было полностью реконтруировано.

Созданы все условия для проживания в нем людей.

Новое общежитие семейного типа рассчитнов на пять квартир.

Нуждающиеся в жилье сотрудники колонии вселяются в новые помещения.

Ключи вручил Министр юстиции Украины Павел Петренко.