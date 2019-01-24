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24.01.2019  17:17   

Средняя температура в Харькове ниже, чем в Карпатах, а снега выпало больше (КАРТЫ)

Во второй декаде января в Харькове преобладала неустойчивая погода с оттепелями, но снега выпало больше чем на модных карпатских курортах.


Фото dozor.kharkov.ua

Средняя декадная температура оказалась значительно выше нормы, отклонение средней суточной температуры от нормы в теплые дни достигало +4-8°С, максимальная температура днем повышалась до +2-8°С, на юге – до +9-11°С.

Это вызвало аномальное явление, нарушевшее работу Харьковского аэропорта – январские туманы.

В распределении снежного покрова по территории от Харькова до Львова наблюдалась не совсем типичная ситуация. На Левобережье страны и в центральных областях отмечалось сплошное залегание снега с наибольшей высотой, на западе страны снега было значительно меньше. Это было обусловлено траекториями перемещения циклонов и атмосферных фронтов с юго-запада на восток, как в первой, так и во второй декадах января. Таким образом, как показано на каоте в Харькове выпало больше снега чем на большинстве курортов Карпат.

Вследствие надежного, местами даже чрезмерного снежного покрова угрозы для зимующих культур не возникало даже при снижении температуры воздуха до -15-19°С.

  Высокий снежный покров, который наблюдается длительное время на многих полях области, создает предпосылки для формирования достаточного ресурса почвенной влаги весной.

В то же время, длительное пребывание растений под толстым слоем снега (высота которого местами превышает 30-50 см) истощает посевы, они потребуют дополнительного ухода весной от хпрьковских фермеров.

В течение декады наблюдались обычные для середины января метели, гололед, гололедица. В отдельные дни отмечались не характерные для зимы туманы.

 

Источник:   АПК информ
 Тэги:  снег, туман, харьков, карпаты, сравнение
 
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