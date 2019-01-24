В харьковской колонии сделали из заброшенного склада «конфетку»

В отремонтированном здании поселились сотрудники тюрьмы.
Под Харьковом, в Дергачевскорй колонии почти развалившееся здание склада, которым не пользовались почти 10 лет, было полностью реконтруировано.
Созданы все условия для проживания в нем людей.
Новое общежитие семейного типа рассчитнов на пять квартир.
Нуждающиеся в жилье сотрудники колонии вселяются в новые помещения.
Ключи вручил Министр юстиции Украины Павел Петренко.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: