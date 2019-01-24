Министр побывал за решеткой, а спецназ подавил бунт

Министр юстиции проверил инспекцию харьковской тюрьмы.
Темновскую колонию посетил Министр юстиции Павел Петренко.
Глдпва ведомтсва провел инспекцию колонии.
Подробно ознакомился с продукцией, выпускаемой колониямии.
Побывал на производстве.
Помимо прочего ему были продемонстрирована работа кинологов, а сводный отряд спецназа подавил имитацию бунта, разыгавшуюся на глазах у министра.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: