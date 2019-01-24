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24.01.2019  17:17   

Министр побывал за решеткой, а спецназ подавил бунт

Министр юстиции проверил инспекцию харьковской тюрьмы.


Фото Дмитрия Колонея

Темновскую колонию посетил Министр юстиции Павел Петренко.

Глдпва ведомтсва провел инспекцию колонии.

Подробно ознакомился с продукцией, выпускаемой колониямии.

Побывал на производстве. 

Помимо прочего  ему были продемонстрирована работа кинологов, а сводный отряд спецназа подавил имитацию бунта, разыгавшуюся на глазах у министра.

     

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Тэги:  министр в тюрьме, подавление бунта, харьков
 
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