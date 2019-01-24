24.01.2019 18:49

У детей есть возможность потягаться друг с другом знаниями о Европе

Всеукраинская викторина на тему Европы и Евросоюза, проходит во всех городах Украины.



//city.kharkov.ua

Участникам игры необходимо онлайн ответить на вопросы о Европе. Организаторы викторины подготовили две категории вопросов – для детей до 14 лет и для тех, кто старше этого возраста. Вопросы будут разбиты на пять тематических блоков.

Викторина стартовала в декабре 2018 года и завершится в июне. 200 самых сильных участников получат призы и специальные подарки от Представительства ЕС в Украине: флешки, футболки, кепки и пр.

Кроме того, игроки смогут зарабатывать внутреннюю валюту викторины (квизкоины) и обменивать ее на многочисленные сувениры.

Также все участники, которые пройдут 5 раундов игры, получат электронный сертификат об участии в Евровикторине.