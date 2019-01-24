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24.01.2019  18:49   

У детей есть возможность потягаться друг с другом знаниями о Европе

Всеукраинская викторина на тему Европы и Евросоюза, проходит во всех городах Украины.


//city.kharkov.ua
Участникам игры необходимо онлайн ответить на вопросы о Европе. Организаторы викторины подготовили две категории вопросов – для детей до 14 лет и для тех, кто старше этого возраста. Вопросы будут разбиты на пять тематических блоков. 
 
Викторина стартовала в декабре 2018 года и завершится в июне. 200 самых сильных участников получат призы и специальные подарки от Представительства ЕС в Украине: флешки, футболки, кепки и пр. 
 
Кроме того, игроки смогут зарабатывать внутреннюю валюту викторины (квизкоины) и обменивать ее на многочисленные сувениры.
 
Также все участники, которые пройдут 5 раундов игры, получат электронный сертификат об участии в Евровикторине.
 
Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной информацией о викторине можно здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  викторина о европе, дети, харьков
 
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