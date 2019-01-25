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25.01.2019  12:49   

Я смогу!: продолжается регистрация на традиционный социальный проект

VII сезон социального спортивного проекта «Я смогу!» будет проходить в Харькове с 3 марта по 3 июня.


//city.kharkov.ua
Желающие могут выбрать одну из четырех категорий - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы», «Боевые искусства» и «Скалолазание» - и в течение сезона посетить серию тренингов и мастер-классов.
 
Это, в частности, лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, консультации в медицинских центрах, открытые тренировки на свежем воздухе, тренинги по развитию личности и многое другое. 
 
Регистрация на участие в проекте пройдет с 21 февраля по 1 марта. Зарегистрироваться можно здесь.
Тэги:  социальный проект, я смогу, харьков
 
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