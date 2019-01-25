25.01.2019 12:49

Я смогу!: продолжается регистрация на традиционный социальный проект

VII сезон социального спортивного проекта «Я смогу!» будет проходить в Харькове с 3 марта по 3 июня.



//city.kharkov.ua

Желающие могут выбрать одну из четырех категорий - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы», «Боевые искусства» и «Скалолазание» - и в течение сезона посетить серию тренингов и мастер-классов.

Это, в частности, лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, консультации в медицинских центрах, открытые тренировки на свежем воздухе, тренинги по развитию личности и многое другое.