25.01.2019 08:59

В марте пройдет весенний сезон «Kharkiv Fashion»

«Kharkiv Fashion 2019» состоится с 21 по 23 марта на Арт-заводе «Механика».



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, помимо традиционных показов в рамках проекта пройдет форум, который будет включать лекции от ведущих экспертов модной индустрии Украины и мастер-классы, интересные не только работникам сферы моды, но и всем гостям мероприятия.

«На подиуме можно будет увидеть как дизайнерские коллекции, так и одежду торговых марок. Таким образом, мы даем возможность продвижения и тем и другим на украинский и международный рынки», - сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Также она отметила, что традиционно гостей праздника моды ждет дизайн-маркет от ведущих производителей одежды и много интересных сюрпризов.

В рамках «Kharkiv Fashion 2019» состоится уже III Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров «Start Fashion». По словам организаторов, он дает возможность молодым талантам представить свои работы экспертам fashion-индустрии и войти в мир высокой моды. Прием заявок на участие в конкурсе уже начался и завершится 15 февраля. Подать заявку на участие можно перейдя по ссылке.

Отметим, «Kharkiv Fashion 2019» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.