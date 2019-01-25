25.01.2019 15:01

День студента и выходные в парке Горького: программа

Сегодня вечеров в Центральном парке культуры и отдыха отметят День студентов. С шести часов вечера на главной сцене пройдет конкурсная программа «Студент решает в момент», а потом – молодежная дискотека.



// centralpark.kh.ua

25 января, пятница День студента

Главная сцена

18.00 – 19.00 Конкурная программа «Студент решает в момент»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой



26 января, суббота

Главная сцена

13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»

18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «В январских снегах»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

12.00 — 12.30 Веселая разминка

14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 17.30 Дискотека в Нетландии

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

27 января, воскресенье

Главная сцена

13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»

14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»

Развлекательный центр

12.00 — 12.30 Веселая разминка

14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это чудо»

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои