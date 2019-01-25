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25.01.2019  15:01   

День студента и выходные в парке Горького: программа

Сегодня вечеров в Центральном парке культуры и отдыха отметят День студентов. С шести часов вечера на главной сцене пройдет конкурсная программа «Студент решает в момент», а потом – молодежная дискотека.


// centralpark.kh.ua

25 января, пятница День студента
Главная сцена
18.00 – 19.00 Конкурная программа «Студент решает в момент»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

26 января, суббота
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «В январских снегах»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Дискотека в Нетландии
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

27 января, воскресенье
Главная сцена
13.00 — 13.30 Танцевальная программа «Однажды морозным утром»
14.00 – 15.30 Шоу-программа ТС PinGwin «Лис и Зайка»
Развлекательный центр
12.00 — 12.30 Веселая разминка
14.00 — 17.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 17.30 Мини-диско «Дружба – это чудо»
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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