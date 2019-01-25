На Салтовке живет каждый пятый житель Харькова

К началу предвыборной компании Президента Украины в полутора миллионном Харькове Новый год встретили только 1 млн 428 тыс жителей (с пропиской).
Численность населения в области, по оценке, на 1 декабря 2018 составила 2678133 человека.
В течение января-ноября 2018 численность населения уменьшилась на 15874 человека.
Уменьшение численности населения области за счет естественного сокращения составил - 20165 человек, вместе с тем миграционный прирост населения составил 4291 человека.
|
|
Имеющееся население
|
В % от населения города
|
на 1 декабря 2018
|
средняя численность
|
в январе-декабре 2018
|
Харьковская область
|
2678133
|
2686070
|
|
г. Харьков
|
1447199
|
1448640
|
|
Московский
|
296497
|
297445
|
20,49%
|
Шевченковский
|
244281
|
243614
|
16,88%
|
Киевский
|
187465
|
187976
|
12,95%
|
Индустриальный
|
154541
|
154564
|
10,68%
|
Слобидской
|
143958
|
144134
|
9,95%
|
Немышлянский
|
140884
|
141007
|
9,73%
|
Новобаварский
|
103632
|
103973
|
7,16%
|
Основянский
|
91769
|
91553
|
6,34%
|
Холодногорский
|
84172
|
84374
|
5,82%
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