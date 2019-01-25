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25.01.2019  13:52   

На Салтовке живет каждый пятый житель Харькова

К началу предвыборной компании Президента Украины в полутора миллионном Харькове Новый год встретили только 1 млн 428 тыс жителей (с пропиской).


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Численность населения в области, по оценке, на 1 декабря 2018 составила 2678133 человека.

В течение января-ноября 2018 численность населения уменьшилась на 15874 человека.

 

Уменьшение численности населения области за счет естественного сокращения составил - 20165 человек, вместе с тем миграционный прирост населения составил 4291 человека.

 

 

Имеющееся население

В % от населения города

на 1 декабря 2018

средняя численность

в январе-декабре 2018

Харьковская область

2678133

2686070

 

г. Харьков

1447199

1448640

 

Московский

296497

297445

20,49%

Шевченковский

244281

243614

16,88%

Киевский

187465

187976

12,95%

Индустриальный

154541

154564

10,68%

Слобидской

143958

144134

9,95%

Немышлянский

140884

141007

9,73%

Новобаварский

103632

103973

7,16%

Основянский

91769

91553

6,34%

Холодногорский

84172

84374

5,82%

Тэги:  харьков, демография, статистика, житель, прописка
 
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