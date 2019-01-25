25.01.2019 13:52

На Салтовке живет каждый пятый житель Харькова

К началу предвыборной компании Президента Украины в полутора миллионном Харькове Новый год встретили только 1 млн 428 тыс жителей (с пропиской).



// facebook

Численность населения в области, по оценке, на 1 декабря 2018 составила 2678133 человека.

В течение января-ноября 2018 численность населения уменьшилась на 15874 человека.

Уменьшение численности населения области за счет естественного сокращения составил - 20165 человек, вместе с тем миграционный прирост населения составил 4291 человека.